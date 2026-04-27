Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы
Суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве художницы-проектировщицы на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 26 на Верейской улице. По данным следствия, 43-летний мужчина, заранее вооружившийся арбалетом, бейсбольной битой и не менее чем двумя ножами, зашел в коммерческое помещение и напал на 36-летнюю женщину, которая от полученных повреждений скончалась.
«По предварительным данным, ранее мужчина жаловался на шум от стройки», - говорится в сообщении.
По решению суда, нападавший был арестован до 26 июня 2026 года. Отмечается, что преступник сознался в содеянном, ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее суд отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве и ограблении предпринимательницы в московском районе Строгино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
