Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы

Инцидент произошёл вечером 26 на Верейской улице. По данным следствия, 43-летний мужчина, заранее вооружившийся арбалетом, бейсбольной битой и не менее чем двумя ножами, зашел в коммерческое помещение и напал на 36-летнюю женщину, которая от полученных повреждений скончалась.

«По предварительным данным, ранее мужчина жаловался на шум от стройки», - говорится в сообщении.

По решению суда, нападавший был арестован до 26 июня 2026 года. Отмечается, что преступник сознался в содеянном, ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

