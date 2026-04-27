Россиян предупредили о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте
Беляши и сосиски в тесте, а также пирожки и булочки, бесполезны для человеческого организма, но способны ему навредить. Об этом сайту aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
По его словам, указанные продукты обладают низкой пищевой ценность. Это быстрые углеводы, после употребления которых человек через несколько часов снова почувствует голод.
Также эксперт указал, что в жаренных беляшах и пирожках много растительного масла, которое «при температурной обработке становится совсем не полезным».
«В нем образуются частично гидрогенизированные формы жира, это омега 6... которая повышает воспалительные процессы в организме. То есть пользы особо нет», - заключил Поляков.
Ранее врач-эндокринолог Дина Реброва заявила, что рост живота у мужчин не связан напрямую с употреблением пива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
