Фицо обсуждает условия с ЕС, а не выход Словакии из союза
Заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном пересмотре отношений с Евросоюзом связаны с попыткой скорректировать условия взаимодействия, а не с подготовкой к выходу страны из объединения. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» привел политолог Александр Асафов.
По его мнению, говорить о распаде Евросоюза или скором выходе Словакии преждевременно. Эксперт отметил, что внутри объединения действительно наблюдаются напряженность и усиление суверенных позиций отдельных государств, однако речь идет о внутренней корректировке отношений.
Асафов добавил, что следующим этапом, вероятно, станет обсуждение компенсационных механизмов со стороны Брюсселя, а не реальный процесс выхода страны из ЕС.
Он допустил, что различные сценарии теоретически возможны, но на текущий момент повестка сводится именно к переговорам об условиях сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
- Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для россиян
- В Севастополе сбили три беспилотника
- Зажечь искорку: Как говорить с партнером о похудении
- Главред NEWS.ru получила премию BEST.RU «Персона года»
- Почему россияне отказываются от отношений из-за лишнего веса
- Фицо обсуждает условия с ЕС, а не выход Словакии из союза
- Чекалин погасил долг перед ФНС после приговора по делу о выводе средств
- Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что больше не выйдет на поле в текущем сезоне
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы
- В России объяснили обвал спроса на грузовые автомобили