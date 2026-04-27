Фицо обсуждает условия с ЕС, а не выход Словакии из союза

Заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном пересмотре отношений с Евросоюзом связаны с попыткой скорректировать условия взаимодействия, а не с подготовкой к выходу страны из объединения. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» привел политолог Александр Асафов.

По его мнению, говорить о распаде Евросоюза или скором выходе Словакии преждевременно. Эксперт отметил, что внутри объединения действительно наблюдаются напряженность и усиление суверенных позиций отдельных государств, однако речь идет о внутренней корректировке отношений.

Асафов добавил, что следующим этапом, вероятно, станет обсуждение компенсационных механизмов со стороны Брюсселя, а не реальный процесс выхода страны из ЕС.

Он допустил, что различные сценарии теоретически возможны, но на текущий момент повестка сводится именно к переговорам об условиях сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
