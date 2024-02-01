Экс-депутат Рады обвинил Залужного в потере десяти бригад ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который позволил армии потерять десять бригад, виноват в провале украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову.
Экс-парламентарий назвал контрнаступление «роковой ошибкой». Во время боев ВСУ потеряли десять бригад, «свежесформированных, с техникой, вооружением». По мнению Мосийчука, в провале армии виноват главком, поскольку приказы военным отдавал именно Залужный.
«Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы ... вышел даже в публичную плоскость», — заявил политик.
Ранее ряд политиков и журналистов сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский объявил Залужному о снятии с должности главкома ВСУ, напоминает РЕН ТВ. Однако позже украинское минобороны опровергло увольнение Залужного, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru