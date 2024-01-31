СМИ: Зеленский не уволил Залужного из-за утечки данных

Это подтвердил знакомый с ситуацией депутат Верховной Рады. По его словам, Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было.

Ранее стало известно, что начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома Вооруженных сил Украины вместо Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

