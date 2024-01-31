СМИ: Зеленский не уволил Залужного из-за утечки данных

Украинское правительство планировало уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного 29 января, но отложило это из-за утечки данных об отставке в СМИ, сообщает The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

СМИ: подтверждено намерение Зеленского уволить Залужного

Это подтвердил знакомый с ситуацией депутат Верховной Рады. По его словам, Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было.

Ранее стало известно, что начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома Вооруженных сил Украины вместо Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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