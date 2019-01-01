Экс-депутат Рады рассказал об «интересном отличии» Зеленского от Порошенко

Администрация украинского президента Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко, сообщается на сайте президента Украины. Причиной обвинений стало дословное повторение Зеленским на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском речи, которую ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». В администрации Зеленского расценили это как «диверсию со стороны отдельных сотрудников МИД и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».

Хотя Зеленский, осознанно или по чужой вине, повторяет риторику Порошенко, между ними есть одна интересная разница, сказал в эфире НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров (слушайте аудио).

«Господин Зеленский предлагал Климкину остаться на посту министра иностранных дел. Это уже Климкин определился, что он пойдет в политику, и не будет оставаться министром иностранных дел. Это говорит о том, что странная штука получается. Вроде бы риторика господина Зеленского мало чем отличается от Порошенко, но мы все-таки Порошенко критикуем за то, что он делал, а делал он, как правило, то, о чем не говорил. А Зеленского мы больше критикуем за то, что он не делает», — отметил политик.