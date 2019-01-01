Экс-депутат Рады рассказал об «интересном отличии» Зеленского от Порошенко
Спиридон Килинкаров заявилв эфире НСН, что несмотря на одинаковые речи у президентов Украины, действия нынешнего главы обнадеживают.
Администрация украинского президента Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко, сообщается на сайте президента Украины. Причиной обвинений стало дословное повторение Зеленским на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском речи, которую ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». В администрации Зеленского расценили это как «диверсию со стороны отдельных сотрудников МИД и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».
Хотя Зеленский, осознанно или по чужой вине, повторяет риторику Порошенко, между ними есть одна интересная разница, сказал в эфире НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров (слушайте аудио).
«Господин Зеленский предлагал Климкину остаться на посту министра иностранных дел. Это уже Климкин определился, что он пойдет в политику, и не будет оставаться министром иностранных дел. Это говорит о том, что странная штука получается. Вроде бы риторика господина Зеленского мало чем отличается от Порошенко, но мы все-таки Порошенко критикуем за то, что он делал, а делал он, как правило, то, о чем не говорил. А Зеленского мы больше критикуем за то, что он не делает», — отметил политик.
Экс-депутат Рады добавил, что ему не столь важно, что Зеленский и Порошенко говорят похожие вещи, сколько то, что действующий президент делает на самом деле,
«Риторика не сменится, потому что это скорее ритуальные танцы для западных соседей, которые необходимы сегодня для того, чтобы любой президент, Зеленский это или кто-то, был рукопожатный, воспринимался как свой. Поэтому меня это не удивляет. Меня больше волнует насколько соответствует словам, делам и процессам, которые происходят внутри страны. Да он поехал в Европу, выступал так же как и Порошенко, но я вижу реальные сдвиги в рамках контактной группы в Минске, и меня это, скажем, осторожно, но обнадеживает», — сказал собеседник агентства.
Ранее Порошенко потребовал от Зеленского объяснений по поводу заявлений о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сообщение с таким требованием экс-глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
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