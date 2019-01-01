Новости за ночь: Лавров вспомнил об идее США провести второй референдум в Крыму

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Сергей Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму. По словам главы МИД России в интервью РБК, об этом в апреле 2014 года заявил Джон Керри, занимавший должность госсекретаря Соединённых Штатов с 2013 по 2017 год.

По словам Лаврова, Керри сказал ему, что в 2014 году «всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка следовало бы провести ещё один референдум».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

В Москве неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».

