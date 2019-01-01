Новости за ночь: Лавров вспомнил об идее США провести второй референдум в Крыму
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Лавров рассказал об идее США провести второй референдум по Крыму
Сергей Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму. По словам главы МИД России в интервью РБК, об этом в апреле 2014 года заявил Джон Керри, занимавший должность госсекретаря Соединённых Штатов с 2013 по 2017 год.
По словам Лаврова, Керри сказал ему, что в 2014 году «всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка следовало бы провести ещё один референдум».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».
В Москве неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».
Порошенко потребовал объяснений от Зеленского по Донбассу
Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сообщение с таким требованием экс-глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, этот вопрос планируется обсудить 19 июня на очередном заседании контактной группы по Украине.
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин назвал недостоверной информацию о смерти продюсера, которую распространили некоторые Telegram-каналы, пишут «РИА Новости».
Представитель Алибасова рассказал, что у него тяжелое состояние, четвертая степень ожога желудка, но он дышит самостоятельно и находится в сознании.
Напомним, что Алибасов перепутал стаканы и вместо сока принял жидкость для очистки труб.
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz, подавшая иск на видеоблогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian, готова обсудить с ним мировое соглашение. Об этом продюсер компании Евгений Мелентьев рассказал «Коммерсанту».
По его словам, опубликованный Баженовым критический обзор на фильм «За гранью реальности» привел к падению продаж фильма на легальных ресурсах, так как в нем раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма.
В иске к BadComedian на 1 миллион рублей кинокомпания утверждает, что блогер нарушил допустимый объем цитирования. Баженов в свою очередь назвал иск «попыткой цензурировать критику».
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