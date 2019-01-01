Политика

Новости за ночь: Лавров вспомнил об идее США провести второй референдум в Крыму

6 июня07:35

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

Лавров рассказал об идее США провести второй референдум по Крыму

Сергей Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму. По словам главы МИД России в интервью РБК, об этом в апреле 2014 года заявил Джон Керри, занимавший должность госсекретаря Соединённых Штатов с 2013 по 2017 год.

По словам Лаврова, Керри сказал ему, что в 2014 году «всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка следовало бы провести ещё один референдум». 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

В Москве неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».

2

Порошенко потребовал объяснений от Зеленского по Донбассу

Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сообщение с таким требованием экс-глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, этот вопрос планируется обсудить 19 июня на очередном заседании контактной группы по Украине.

3

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин назвал недостоверной информацию о смерти продюсера, которую распространили некоторые Telegram-каналы, пишут «РИА Новости».

Представитель Алибасова рассказал, что у него тяжелое состояние, четвертая степень ожога желудка, но он дышит самостоятельно и находится в сознании.

Напомним, что Алибасов перепутал стаканы и вместо сока принял жидкость для очистки труб. 

4

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz, подавшая иск на видеоблогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian, готова обсудить с ним мировое соглашение. Об этом продюсер компании Евгений Мелентьев рассказал «Коммерсанту».

По его словам, опубликованный Баженовым критический обзор на фильм «За гранью реальности» привел к падению продаж фильма на легальных ресурсах, так как в нем раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма.

В иске к BadComedian на 1 миллион рублей кинокомпания утверждает, что блогер нарушил допустимый объем цитирования. Баженов в свою очередь назвал иск «попыткой цензурировать критику».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Сергей ЛавровКрымВладимир ЗеленскийБари АлибасовДонбасс