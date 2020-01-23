Экс-депутат Рады назвал дату «марша на Крым»
Бывший депутат Верховной рады, глава признанной экстремистской и запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что со своими сторонниками планирует «марш на Крым». Он будет осуществлен 2 мая. Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на заявление Чубарова, передает RT.
По словам Чубарова, «акция ненасильственного сопротивления» запланирована для того, чтобы международные организации смогли подтвердить свою поддержку Украины действиями. Бывший депутат сообщил, что в первых рядах марша будут находиться члены «Меджлиса крымско-татарского народа», а также украинские депутаты и «западные партнёры», передает РИА ФАН.
О том, что планируется организовать «марш на Крым» Чубаров заявил в начале декабря 2019 года, напоминает Ura.ru. Тогда он назвал это мирной акцией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев поднимет вопрос принадлежности Крыма в ходе встречи «нормандской четверки». Песков заявил, что Москва не собирается обсуждать вопрос вхождения Крыма в состав России на любых уровнях. Если же Зеленский все же поднимет эту тему – Владимир Путин даст ему «развернутые и последовательные ответы».
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