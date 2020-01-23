Экс-депутат Рады назвал дату «марша на Крым»

Генсек ООН назвал угрожающих миру четырех «всадников апокалипсиса»

Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года

В Израиле сообщили о подписании с Россией договора об усыновлении

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