Песков: Путин объяснит Зеленскому, чей Крым

Песков заявил, что Москва не собирается обсуждать вопрос вхождения Крыма в состав России на любых уровнях. Если же Зеленский все же поднимет эту тему – Владимир Путин даст ему «развернутые и последовательные ответы», сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что в деле возвращения Крыма Украине свою роль могли бы сыграть США. В частности, он предложил провести переговоры с участием Киева, Вашингтона и Москвы, передает RT.

