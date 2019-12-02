Песков: Путин объяснит Зеленскому, чей Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев поднимет вопрос принадлежности Крыма в ходе встречи «нормандской четверки».
Песков заявил, что Москва не собирается обсуждать вопрос вхождения Крыма в состав России на любых уровнях. Если же Зеленский все же поднимет эту тему – Владимир Путин даст ему «развернутые и последовательные ответы», сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что в деле возвращения Крыма Украине свою роль могли бы сыграть США. В частности, он предложил провести переговоры с участием Киева, Вашингтона и Москвы, передает RT.
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