На Украине анонсировали марш на Крым

Отмечается, что поход получал название "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Дата его проведения пока неизвестна, ее объявят позднее.

По словам Чебарова, цель этого действия - помощь международным организациям в осуществлении принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Крым стал частью РФ по итогам референдума в 2014 году. Однако Украина и ряд других государств не признают полуостров российской территорией.

