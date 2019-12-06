На Украине анонсировали марш на Крым
О предстоящих планах совершить поход на Крым заявил глава "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чебаров. Как сообщает РИА Новости, он назвал марш мирной акцией.
Отмечается, что поход получал название "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Дата его проведения пока неизвестна, ее объявят позднее.
По словам Чебарова, цель этого действия - помощь международным организациям в осуществлении принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности.
Крым стал частью РФ по итогам референдума в 2014 году. Однако Украина и ряд других государств не признают полуостров российской территорией.
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