Экс-депутат Рады Лапин: украинцы не хотят передавать повестки соседям-уклонистам
Граждане Львова не собираются передавать повестки соседям-уклонистам, чтобы не портить с ними отношения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего депутат Верховной Рады Игоря Лапина.
По его словам, только 30 процентов жителей города готовы передать повестку соседу. Политик возмутился такой ситуацией. Лапин считает, что люди отказываются передавать повестки соседям, так как после завершения конфликта им придется с ними общаться.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины направит уехавшим из страны гражданам повестки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru