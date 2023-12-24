Экс-депутат Рады Лапин: украинцы не хотят передавать повестки соседям-уклонистам

Граждане Львова не собираются передавать повестки соседям-уклонистам, чтобы не портить с ними отношения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего депутат Верховной Рады Игоря Лапина.

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По его словам, только 30 процентов жителей города готовы передать повестку соседу. Политик возмутился такой ситуацией. Лапин считает, что люди отказываются передавать повестки соседям, так как после завершения конфликта им придется с ними общаться.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины направит уехавшим из страны гражданам повестки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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