СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки

Спиваковский рассказал, что многие украинские игроки сейчас отдыхают на курорте Буковель. Обстановка там резко контрастирует с тем, что произошло с игроками «Оболони», отметил он.

По информации журналиста, на этой неделе повестки вручили всем 25 игрокам киевского клуба.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в ВСУ планируется призвать около 500 тысяч человек. На мобилизацию такого числа граждан он отвел год, передает «Радиоточка НСН».

