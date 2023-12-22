СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки

Футболистам киевского клуба «Оболонь», выступающего в Украинской премьер-лиге (УПЛ), вручили повестки от территориального центра комплектования, сообщило издание «Страна» со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.

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Спиваковский рассказал, что многие украинские игроки сейчас отдыхают на курорте Буковель. Обстановка там резко контрастирует с тем, что произошло с игроками «Оболони», отметил он.

По информации журналиста, на этой неделе повестки вручили всем 25 игрокам киевского клуба.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в ВСУ планируется призвать около 500 тысяч человек. На мобилизацию такого числа граждан он отвел год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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