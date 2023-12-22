СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки
Футболистам киевского клуба «Оболонь», выступающего в Украинской премьер-лиге (УПЛ), вручили повестки от территориального центра комплектования, сообщило издание «Страна» со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.
Спиваковский рассказал, что многие украинские игроки сейчас отдыхают на курорте Буковель. Обстановка там резко контрастирует с тем, что произошло с игроками «Оболони», отметил он.
По информации журналиста, на этой неделе повестки вручили всем 25 игрокам киевского клуба.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в ВСУ планируется призвать около 500 тысяч человек. На мобилизацию такого числа граждан он отвел год, передает «Радиоточка НСН».
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