По его словам, причиной недовольства бойцов ВСУ могут стать невыполненные обещания украинского лидера. В частности, перед избранием он обещал установить мир с Россией, но в итоге привел к усилению конфликта.

Джонсон также отметил свое удивление тем, что украинские бойцы до сих пор не ополчились против Зеленского.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи. По данным ООН, с начала российско-украинского конфликта в Европу въехали более восьми миллионов украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

