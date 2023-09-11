Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против Зеленского
Украинские военнослужащие могут начать вооруженное восстание против президента страны Владимира Зеленского, сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, причиной недовольства бойцов ВСУ могут стать невыполненные обещания украинского лидера. В частности, перед избранием он обещал установить мир с Россией, но в итоге привел к усилению конфликта.
Джонсон также отметил свое удивление тем, что украинские бойцы до сих пор не ополчились против Зеленского.
Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи. По данным ООН, с начала российско-украинского конфликта в Европу въехали более восьми миллионов украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru