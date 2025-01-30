Экс-аналитик Пентагона: ВСУ отступают везде, где вступают в бой
Вооруженные силы Украины отступают на всех участках фронта, где проходят бои, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик Министерства обороны США и подполковник ВВС в отставке Карен Квятковски.
По ее словам, украинская армия близка к коллапсу. «Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется», — указала она. При этом, обсуждаемое в Киеве понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет ВСУ переломить ситуацию, так как большая часть украинцев хочет мира, а не возвращения потерянных территорий.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что само существование Украины будет под угрозой, если до лета не будет серьезных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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