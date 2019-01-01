Пока не с чем. В Кремле не стали поздравлять Зеленского

В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, но говорить о поздравлениях и о возможностях совместной работы со стороны Владимира Путина «пока преждевременно, - заявил пресс-секретарь главы российского государства. - Судить можно будет только по конкретным делам», - добавил Дмитрий Песков.

Чуть более оптимистичен был российский премьер. Дмитрий Медведев усматривает возможность улучшения российско-украинских отношений. С одной стороны, глава кабмина не сомневается, что Владимир Зеленский после избрания будет придерживаться в отношении России предвыборной риторики. Она, напомним, очень далека от того, чтобы считаться «пророссийской». С другой стороны, перед новым украинским президентом будет стоять целый ворох вопросов: это и консолидация страны, и масса социальных проблем. Для улучшения взаимоотношений с Москвой, Зеленскому, по мнению Медведева, необходимы «честность, прагматичный и ответственный подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны»,- написал Медведев в соцсетях.

Сколько-нибудь существенного улучшения отношений между Москвой и Киевом с новым президентом Украины ожидать не стоит по целому ряду причин. Это – и озвученная самим Зеленским позиция по Донбассу и Крыму, и весьма непростая задача заполучить под свой контроль рычаги власти (если мы допускаем, что Зеленский – не марионеточная фигура), и близкая к чрезвычайной экономическая ситуация, в которой ему предстоит принять страну, и последние шаги со стороны Москвы.

Если коротко, то на сегодня позиция Владимира Зеленского в этих вопросах для налаживания отношений с Россией явно не подходит. Донбасс и Крым – украинские, и это – красная линия, - заявили РБК в его штабе. Для реализации действительно значимых инициатив и даже назначений новому президенту необходимо большинство в Верховной Раде, а пока там даже не представлена его «новорожденная» партия «Слуга народа», одноименная с сериалом, за главного героя которого в исполнении актера Зеленского, в сущности, и проголосовала Украина.

С экономикой все тоже невесело, и Зеленскому предстоит головоломный поиск решений. В текущем году общий объем выплат Украины, связанных с обслуживанием займов, превысит 1,8 млрд долларов – сумма большая, чем последний транш МВФ. В конце года истекает контракт на транзит российского газа через Украину, и перспективы заключения нового столь туманны, что перекачка топлива по этому маршруту может существенно сократиться уже через несколько месяцев. Это грозит Украине потерей 3% ВВП – для экономики это может стать болезненным ударом. Следующим за тем, который был нанесен за три дня до второго тура президентских выборов: российское правительство ввело запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Российские поставки покрывают более половины украинских потребностей в топливе, - отмечает «Газета.ру». Теоретически экспорт будет возможен на основании «спецразрешения», что оставляет возможность для политического торга по другим темам.

Но сейчас, и правда, поздравлять не чем.





