Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
Поддержка Соединенными Штатами Украины может измениться, если Киев не одержит победы над Москвой в 2023 году. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что военная поддержка Киева в размере 45-50 миллиардов долларов значима. По словам Джонсона, необходимо не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила телеканалу ARD, что Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщает НСН.
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