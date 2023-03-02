Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Поддержка Соединенными Штатами Украины может измениться, если Киев не одержит победы над Москвой в 2023 году. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слова которого приводит РИА Новости.

Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения

Он отметил, что военная поддержка Киева в размере 45-50 миллиардов долларов значима. По словам Джонсона, необходимо не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила телеканалу ARD, что Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры