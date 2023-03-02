Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Он отметил, что военная поддержка Киева в размере 45-50 миллиардов долларов значима. По словам Джонсона, необходимо не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила телеканалу ARD, что Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщает НСН.

