Джонсон: Германия предлагала Украине сдаться

Союзники по Североатлантическому альянсу по-разному оценивали перспективы Украины в начале конфликта с Россией, сообщает CNN Portugal со ссылкой на заявление бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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По его словам, Берлин предлагал Киеву сдаться. «Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине – сдаться», – заявил политик.

По его словам, власти Франции до самого последнего момента не верили в возможность открытого конфликта между Россией и Украиной.

Джонсон подверг резкой критике действия Италии, которая не стала поддерживать позицию Евросоюза по отказу от российских нефти и газа.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бои на Украине будут продолжаться еще длительное время. По ее словам, Берлину нужно позаботиться о том, чтобы Киев был способен продержаться в последующие месяцы военных действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСпецоперацияУкраинаБорис Джонсон
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