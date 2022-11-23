Джонсон: Германия предлагала Украине сдаться
Союзники по Североатлантическому альянсу по-разному оценивали перспективы Украины в начале конфликта с Россией, сообщает CNN Portugal со ссылкой на заявление бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.
По его словам, Берлин предлагал Киеву сдаться. «Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине – сдаться», – заявил политик.
По его словам, власти Франции до самого последнего момента не верили в возможность открытого конфликта между Россией и Украиной.
Джонсон подверг резкой критике действия Италии, которая не стала поддерживать позицию Евросоюза по отказу от российских нефти и газа.
Ранее глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бои на Украине будут продолжаться еще длительное время. По ее словам, Берлину нужно позаботиться о том, чтобы Киев был способен продержаться в последующие месяцы военных действий.
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