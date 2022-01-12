Два американских советника начали постоянную работу в Минобороны Украины

Двое советников от США Крис Риццо и Тодд Браун начали работать на постоянной основе в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщил директорат политики в сфере обороны украинского министерства в Facebook.

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Так, в их обязанности будет входить оказание консультативно-совещательной помощи.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США оккупировали территорию Украины и не рассматривают ее как государство.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:МинобороныСШАУкраина
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