«Дураком надо быть»: Азаров ответил мечтающим о распаде России украинцам

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России, такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, мечты таких людей можно охарактеризовать пословицей «это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется».

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Азаров посоветовал Киеву лучше думать о том, как не распасться Украине, которая может развиваться только совместно с Россией.

Ранее власти Соединенных Штатов призвали правительство Украины не критиковать строительство газопровода «Северный поток — 2» и возможную договоренность США и Германии по нему, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияУкраина
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