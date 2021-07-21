«Дураком надо быть»: Азаров ответил мечтающим о распаде России украинцам
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России, такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, мечты таких людей можно охарактеризовать пословицей «это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется».
Азаров посоветовал Киеву лучше думать о том, как не распасться Украине, которая может развиваться только совместно с Россией.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали правительство Украины не критиковать строительство газопровода «Северный поток — 2» и возможную договоренность США и Германии по нему, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
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