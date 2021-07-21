Российский сенатор Алексей Пушков оценил обещание бывшего украинского президента

«К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым «возвращают», то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем...» — написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова, Порошенко не объяснил, каким способом и почему через год он намеревается вернуть Крым.

Напомним, бывший президент обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявив, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

