Российский сенатор Алексей Пушков оценил обещание бывшего украинского президента
Российский сенатор Алексей Пушков оценил обещание бывшего украинского президента Петра Порошенко отобрать у России Крым.
«К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым «возвращают», то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем...» — написал сенатор в своем Twitter.
По словам Пушкова, Порошенко не объяснил, каким способом и почему через год он намеревается вернуть Крым.
Напомним, бывший президент обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявив, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.
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