США призвали Украину «помолчать» по поводу соглашения по «Северному потоку — 2»

Власти Соединенных Штатов призвали правительство Украины не критиковать строительство газопровода «Северный поток — 2» и возможную договоренность США и Германии по нему, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что США не сдержали строительство газопровода, поэтому теперь заключили сделку с Германией, чтобы уменьшить ущерб. По информации Politico, американские чиновники заявили, что между Вашингтоном и Киевом могут ухудшиться отношения, если Украина будет возмущаться из-за договоренности.

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты попросили Киев не обсуждать планы Германии с Конгрессом, пишет URA.RU.По словам газеты Politico, на Украине до сих пор верят, что США могут остановить «Северный поток — 2» с помощью санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАСеверный Поток-2
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