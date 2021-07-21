США призвали Украину «помолчать» по поводу соглашения по «Северному потоку — 2»

Издание отмечает, что США не сдержали строительство газопровода, поэтому теперь заключили сделку с Германией, чтобы уменьшить ущерб. По информации Politico, американские чиновники заявили, что между Вашингтоном и Киевом могут ухудшиться отношения, если Украина будет возмущаться из-за договоренности.

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты попросили Киев не обсуждать планы Германии с Конгрессом, пишет URA.RU.По словам газеты Politico, на Украине до сих пор верят, что США могут остановить «Северный поток — 2» с помощью санкций.

