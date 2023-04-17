Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение

Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелло, передает РИА Новости.

Он также заявил, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине, действует в интересах Москвы.

«Потому что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден», - заключил он.