Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение
Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелло, передает РИА Новости.
Он также заявил, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине, действует в интересах Москвы.
«Потому что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден», - заключил он.
При этом Москва на фоне резонансных заявлений Варшавы продолжает указывать на истинные цели и интересы Польши в конфликте на Украине. Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобную риторику Варшавы показательной. По ее мнению, Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru