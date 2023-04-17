Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение

Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелло, передает РИА Новости.

Он также заявил, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине, действует в интересах Москвы.

«Потому что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден», - заключил он.

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При этом Москва на фоне резонансных заявлений Варшавы продолжает указывать на истинные цели и интересы Польши в конфликте на Украине. Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобную риторику Варшавы показательной. По ее мнению, Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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