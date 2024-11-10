Дубинский: Зеленский подставил Трампа, продлив военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес победившему на выборах президента США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение в день американских выборов, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого обвиняют в государственной измене.

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По словам парламентария, Трамп неоднократно говорил о том, что готов завершить конфликт вокруг Украины за сутки. В ответ на это украинский лидер решил создать для республиканца «серьезное препятствие».

«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов», — указал Дубинский.

Ранее депутат заявил, что Зеленский недоговороспособен. По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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