Дубинский: Зеленский подставил Трампа, продлив военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский преподнес победившему на выборах президента США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение в день американских выборов, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого обвиняют в государственной измене.
По словам парламентария, Трамп неоднократно говорил о том, что готов завершить конфликт вокруг Украины за сутки. В ответ на это украинский лидер решил создать для республиканца «серьезное препятствие».
«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов», — указал Дубинский.
Ранее депутат заявил, что Зеленский недоговороспособен. По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru