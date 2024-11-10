По словам парламентария, Трамп неоднократно говорил о том, что готов завершить конфликт вокруг Украины за сутки. В ответ на это украинский лидер решил создать для республиканца «серьезное препятствие».

«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов», — указал Дубинский.

Ранее депутат заявил, что Зеленский недоговороспособен. По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

