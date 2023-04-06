СМИ: Почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожили «Ланцетами»
Около половины зарубежных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции были уничтожены барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52 («Ланцет»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, «Ланцеты» фактически стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы, указывает телеканал «360».
«Из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала ... года ... дронами-камикадзе было поражено около 45 процентов», — отметил источник.
В основном «Ланцеты» уничтожили поставляемые Киеву из США буксируемые M777 и САУ M109 Paladin, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru