По словам собеседника агентства, «Ланцеты» фактически стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы, указывает телеканал «360».

«Из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала ... года ... дронами-камикадзе было поражено около 45 процентов», — отметил источник.

В основном «Ланцеты» уничтожили поставляемые Киеву из США буксируемые M777 и САУ M109 Paladin, отмечает РЕН ТВ.

