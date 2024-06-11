Дрон «Русак» уничтожил американский БТР Stryker за $1 млн

Российский беспилотный летательный аппарат «Русак» за 1 тыс. долларов смог уничтожить в зоне специальной военной операции БТР Stryker производства США стоимостью 1 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московской компании-разработчика «Стратим».

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Российская фирма с 2022 года производит ударные и разведывательные беспилотники с применением искусственного интеллекта и машинного зрения.

Ранее в США заявили, что бойцы ВС РФ научились уничтожать западное оружие на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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