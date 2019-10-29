ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского
Дата возобновления разведения сил у города Петровское согласована на встрече участников контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом сообщила полномочный представитель самопровозглашённой ДНР на минском процессе Наталья Никонорова.
Как отмечает RT, она, в частности, констатировала, что украинская сторона согласилась устранить нарушение своих обязательств.
Договоренность достигнута на фоне начала разведения сил в ЛНР у населённого пункта Золотое, которое возобновилось сегодня.
Информацию о том, что процесс стартовал, подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Между тем, как отмечает Утро.ру, президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего на инвестиционный форум вМариуполь, встречали активисты с плакатами, которые отсылают к его разговору с радикалами в поселке Золотое в минувшую субботу. В ходе той встречи Зеленский потребовал от националистов убрать оружие.
Он также бросил следующую фразу: «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то». Эти слова стали уже мемом.
Зеленского перед зданием, где проходит форум, встречали баннеры «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!», «После отвода грады долетят сюда!», «Я ФОП, а не ЛОХ!».
Выступая на самом мероприятии, президент Украины назвал своей главной задачей прекращение войны и возвращение территорий исключительно «дипломатическим путем». При этом Зеленский сравнил Украину с компанией Apple: «Мы не в простом состоянии. Но мы – Apple, который начинает свой путь в гараже…. Мы имеем тяжелое бремя».
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