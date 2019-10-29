ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского

Как отмечает RT, она, в частности, констатировала, что украинская сторона согласилась устранить нарушение своих обязательств.

Договоренность достигнута на фоне начала разведения сил в ЛНР у населённого пункта Золотое, которое возобновилось сегодня.

Информацию о том, что процесс стартовал, подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Между тем, как отмечает Утро.ру, президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего на инвестиционный форум вМариуполь, встречали активисты с плакатами, которые отсылают к его разговору с радикалами в поселке Золотое в минувшую субботу. В ходе той встречи Зеленский потребовал от националистов убрать оружие.