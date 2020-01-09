ДНР обещает жителям повышение зарплат до уровня российских

9 января 202014:35

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям самопровозглашенной республики постепенного повышения зарплат. По его словам, к 2022 году доходы работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в ДНР будут такими же, как аналогичные выплаты в Ростовской области. Заявление Пушилина опубликовано на его официальном сайте.

Предполагается, что повышение зарплат и пенсий жителей будет поэтапным. В среднем в каждый из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.

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Пушилин отметил, что повышены будут также ежемесячные доходы работников металлургических предприятий и шахт.

В декабре 2019 года главы самопровозглашённых республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о продолжении курса на сближение с Российской Федерацией.


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