ДНР обещает жителям повышение зарплат до уровня российских

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям самопровозглашенной республики постепенного повышения зарплат. По его словам, к 2022 году доходы работников бюджетной сферы и государственных служащих, а также пенсии в ДНР будут такими же, как аналогичные выплаты в Ростовской области. Заявление Пушилина опубликовано на его официальном сайте.

Предполагается, что повышение зарплат и пенсий жителей будет поэтапным. В среднем в каждый из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.