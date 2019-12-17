В ДНР и ЛНР заявили о неизменности курса на интеграцию с Россией

Главы самопровозглашённых республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о продолжении курса на сближение с Российской Федерацией. Как заявил лидер ДНР Пушилин, после «нормандского» саммита стало ясно, кто друг, а кто враг. По его словам, процесс, направленный на интеграцию с Россией будет идти без учёта мнения Киева на это счёт.

Пушилин также подчеркнул, что процессы сближения с Москвой никоим образом не нарушают Минские соглашения, поскольку сотрудничество с Россией в различных сферах полностью соответствует концепции мирного урегулированию конфликта, отмечает RT.

Глава ЛНР выразил полное согласие с такой позицией. По словам Пасечника, республик Донбасса будут осуществлять такую политику без оглядки на согласие или несогласие президента Украины Зеленского и его западных партнёров. Пасечника также рассказал, что в ЛНР по примеру ДНР скоро примут закон о государственной границе, передает Телеканал 360.