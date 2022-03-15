ДНР: 17 детей находятся в заложниках в Славянске
15 марта 202215:42
Украинские войска захватили в заложники 17 детей в Славянске. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Там рассказали, что, по словам жителей поселков Мирное, Гранитное и Староигнатьевка, еще 20 февраля детей отправили на оздоровительный отдых в Святогорск.
По данным штаба, сейчас дети находятся в Славянске и сегодня их собираются эвакуировать в неизвестном направлении. В ДНР требуют немедленного возвращения детей домой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru