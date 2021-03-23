Для въезда на Украину потребуется ПЦР-тест на коронавирус

Украина изменила правила въезда на свою территорию. И гражданам, и иностранцам нужно будет предоставлять сделанную не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

Меж тем, коронавирусную инфекцию выявили у главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что некоторые вакцины действительно могут привести к тромбозам, но случаи бывают спорными.

«Вероятно, у людей были факторы риска для тромбообразования. Конечно, тромб всегда опасен, это может просто закончиться смертью, но все зависит от масштабов. Ни одна прививка не является на 100% безопасной. Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут, и думаю, что со "Спутником V" тоже, тем более, что AstraZeneca тоже создана на базе аденовируса», - рассказал врач.

