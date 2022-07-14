Дипломат: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы
Экс-дипломат Ростислав Ищенко сообщил, на каких условиях Варшава готова ввести свои войска на территорию Украины, сообщает издание «Украина.ру».
По его словам, для этого украинский лидер Владимир Зеленский даст Польше особый статус, что сделает Киев протекторатом западного соседа. Ищенко выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит законопроект в ближайшее время.
«В обмен Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — написал бывший дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. По его словам, это можно расценивать, как символичное приглашение, которое должно стать для граждан Польши «знаком в тех делах, о которых трудно говорить».
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