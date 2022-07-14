Дипломат: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы

Экс-дипломат Ростислав Ищенко сообщил, на каких условиях Варшава готова ввести свои войска на территорию Украины, сообщает издание «Украина.ру».

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По его словам, для этого украинский лидер Владимир Зеленский даст Польше особый статус, что сделает Киев протекторатом западного соседа. Ищенко выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит законопроект в ближайшее время.

«В обмен Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — написал бывший дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. По его словам, это можно расценивать, как символичное приглашение, которое должно стать для граждан Польши «знаком в тех делах, о которых трудно говорить».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийПольша
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