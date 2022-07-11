Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине, сообщает РИА Новости.

Зампред СБ РФ Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины

По его словам, это можно расценивать, как символичное приглашение, которое должно стать для граждан Польши «знаком в тех делах, о которых трудно говорить».

Дуда особо отметил, что Зеленский внёс законопроект об особом статусе поляков в годовщину Волынской резни.

«В этом можно видеть обратную ситуацию, нежели тогда, когда от поляков старались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизней», - отметил польский лидер, добавив, что граждане Польши не будут мстить украинцам за события 1943-1945 годов.

Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Черниговские казаки, помимо самого статуса, изменили британскому политику фамилию и теперь, в рядах казаков, его будут звать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЗаконопроектВладимир ЗеленскийУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры