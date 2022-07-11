Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков

По его словам, это можно расценивать, как символичное приглашение, которое должно стать для граждан Польши «знаком в тех делах, о которых трудно говорить».

Дуда особо отметил, что Зеленский внёс законопроект об особом статусе поляков в годовщину Волынской резни.

«В этом можно видеть обратную ситуацию, нежели тогда, когда от поляков старались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизней», - отметил польский лидер, добавив, что граждане Польши не будут мстить украинцам за события 1943-1945 годов.

Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Черниговские казаки, помимо самого статуса, изменили британскому политику фамилию и теперь, в рядах казаков, его будут звать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».