Пушилин допустил полномасштабную атаку Украины на Донбасс

Силы Украины готовы к полномасштабной атаке на Донбасс, и такая возможность не исключена. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Милиция ЛНР фиксирует размещении боевой техники Украины в жилых районах Донбасса

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ДНР, приказ об атаке на Донбасс станет «губительным для всей Украины».

Ранее стало известно о переброске украинской военной техники в сторону Донбасса и Крыма. Как сообщал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, в сторону Донецка и Новоазовска по железной дороге перемещают бронетехнику, артиллерию и личный состав Вооруженных сил Украины.

При этом в соцсетях появились сведения о движении военной техники РФ в сторону российско-украинской границы. Очевидцы сообщали о железнодорожных платформах с танками, боевыми машинами пехоты и самоходными артиллерийскими установками. Технику заметили в Пензе, позже — в Краснодаре и на Крымском мосту.

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ТЕГИ:УкраинаДНРДонбассВойна В ДонбассеДенис Пушилин
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