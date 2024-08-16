СМИ: Продажного военкома задержали на Украине
Военного комиссара Борисполя Сергея Русина задержали на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В сообщении говорится, что начальник территориального центра комплектования хранил у себя дома десятки тысяч долларов и другую наличную валюту, а также оружие - всё это было изъято правоохранителями.
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Русина в злоупотреблении влиянием и противодействии Вооружённым силам страны (ВСУ). Кроме него также задержали ещё нескольких военных из Киевской области.
Ранее уголовное дело по факту коррупции было возбуждено против руководителя госкорпорации «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru