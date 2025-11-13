Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

По словам губернатора, удары фиксировались сразу в нескольких округах. В Шебекинском округе беспилотники повредили автомобиль в Новой Таволжанке и выбили окно, а также повредили кровлю дома в селе Зиборовка. В Валуйском округе в результате атак пострадали частные домовладения и автомобили в Посохово и Леоновке, а село Долгое дважды подверглось обстрелам, в ходе которых был поврежден ангар.

Атаки также затронули Белгородский округ: в Красном Октябре взрыв дрона выбил окно частного дома. В Грайворонском округе FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в селе Доброе осколками был посечен грузовик. Кроме того, в селе Зозули Борисовского округа беспилотник повредил кровлю частного дома. По словам Гладкова, все службы продолжают работу на местах, проводится оценка ущерба, передает «Радиоточка НСН».

