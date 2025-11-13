Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ
ВСУ нанесли удары беспилотниками по десяти населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате атак пострадал один мирный житель — мужчина был ранен после удара FPV-дрона по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района. Ему диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и осколочные ранения лица. После первичной помощи его направят в областную клиническую больницу.
По словам губернатора, удары фиксировались сразу в нескольких округах. В Шебекинском округе беспилотники повредили автомобиль в Новой Таволжанке и выбили окно, а также повредили кровлю дома в селе Зиборовка. В Валуйском округе в результате атак пострадали частные домовладения и автомобили в Посохово и Леоновке, а село Долгое дважды подверглось обстрелам, в ходе которых был поврежден ангар.
Атаки также затронули Белгородский округ: в Красном Октябре взрыв дрона выбил окно частного дома. В Грайворонском округе FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в селе Доброе осколками был посечен грузовик. Кроме того, в селе Зозули Борисовского округа беспилотник повредил кровлю частного дома. По словам Гладкова, все службы продолжают работу на местах, проводится оценка ущерба, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ
- И угонять можно? В каких случаях водителям отменят штрафы за нарушения
- В Карелии при учебном полёте разбился Су-30
- Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
- Минск выразил готовность помочь восстановить пострадавшие районы Курской области
- Кабмин предложил дать ветеранам боевых командировок до 35 дней отпуска
- РЖД оштрафовали за утечку базы сотрудников
- Пострадавший при обрушении «Снежкома» хочет добиться компенсации
- Страшная сказка на ночь: Кому полезны фильмы ужасов
- В Госдуме объяснили интерес зумеров к эпохе 1990-х
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru