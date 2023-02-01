Десант ВСУ уничтожили на Херсонском направлении у озера Круглик

Отмечается, что были уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ. Также Минобороны сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило, что добровольцы штурмовых отрядов в результате успешных наступательных действий на Донецком направлении взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

