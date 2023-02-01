Минобороны РФ: Запад пытался провести в России ментальный блицкриг

По его словам, в феврале-марте 2022 года Соединенные Штаты и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустил ошибку. Если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит страны, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны», — заявил Ильницкий. Советник министра обороны считает, что о полной неудаче Запада можно будет судить к середине 2024 года, «когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было"».

Ранее стало известно, что внешняя торговля России вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Экономика в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе.

