Казачьи бригады защищают Кинбурнскую косу от президентского полка Украины
Совет при президенте по делам казачества хочет соединить все казачьи бригады участвующие в СВО в одно воинское подразделение в составе Минобороны, рассказал НСН депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Более 30 тысяч казаков приняли участие в спецоперации за все время, а 11,5 тысячи прямо сейчас находятся на самом напряженном участке фронта, заявил в эфире НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Ранее президент Владимир Путин заявил что в 2023 году на участие в спецоперации записалось 300 тысяч добровольцев. Среди них и более 25 тысяч казаков, уточнил в конце ноября атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Водолацкий актуализировал данные на конец декабря.
«За время СВО более 30 тысяч казаков уже были на линии СВО. Сейчас непосредственно на линии боевого столкновения 11,5 тысячи. Некоторые из них уже получили звания героев РФ, сотни человек получили ордена мужества. Есть и потери, потому что казаки находятся непосредственно на линии боевого столкновения. Знания местности, менталитета проживающих там людей позволяют максимально решать задачи, которые ставит Минобороны. Ведомство доверило казакам самый напряженный участок работы, и они его держат, не отступая ни на шаг», - подчеркнул Водолацкий.
По его словам, шестая гвардейская казачья бригада имени Платова находится сегодня на самом острие.
«Бригада освобождала города Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Также на острие Кинбурнской косы бригады «Дон», «Днепр», «Маныч». Эту территорию неоднократно пытался занять президентский полк Украины. Но за время СВО ни один националист туда не пришел», - сказал казачий депутат.
Он также сообщил, что на данный момент ведется работа по объединению всех казачьих формирований в единое подразделение в составе Минобороны России.
«Нам необходимо сейчас одобрение Совета при президенте по делам казачества, которым руководит помощник президента РФ Дмитрий Миронов. Когда он рассмотрит все документы, будет приниматься решение по направлению данного обращения на президента, министра обороны Сергея Шойгу, чтобы соединить все казачьи отряды, подразделения, бригады в одно целое воинское подразделение в составе Министерства обороны», - резюмировал Водолацкий.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в закон о казачестве. Предполагается создание на добровольной основе мобилизационного резерва Вооруженных Сил РФ, в который по контракту войдут члены казачьих обществ, несущие государственную или иную службу, а также пребывающие в запасе второго разряда, сообщает «Радиоточка НСН».
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