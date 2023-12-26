Казачьи бригады защищают Кинбурнскую косу от президентского полка Украины

«Бригада освобождала города Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Также на острие Кинбурнской косы бригады «Дон», «Днепр», «Маныч». Эту территорию неоднократно пытался занять президентский полк Украины. Но за время СВО ни один националист туда не пришел», - сказал казачий депутат.

Он также сообщил, что на данный момент ведется работа по объединению всех казачьих формирований в единое подразделение в составе Минобороны России.

«Нам необходимо сейчас одобрение Совета при президенте по делам казачества, которым руководит помощник президента РФ Дмитрий Миронов. Когда он рассмотрит все документы, будет приниматься решение по направлению данного обращения на президента, министра обороны Сергея Шойгу, чтобы соединить все казачьи отряды, подразделения, бригады в одно целое воинское подразделение в составе Министерства обороны», - резюмировал Водолацкий.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в закон о казачестве. Предполагается создание на добровольной основе мобилизационного резерва Вооруженных Сил РФ, в который по контракту войдут члены казачьих обществ, несущие государственную или иную службу, а также пребывающие в запасе второго разряда, сообщает «Радиоточка НСН».

