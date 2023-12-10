Казачий атаман Мизерный удостоен Звезды Героя

Юрий Мизерный уже является обладателем трех орденов Мужества.

Казачий атаман с февраля по ноябрь 2022 года участвовал в сборе и доставке гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции. С ноября 2022 года Юрий Мизерный отправился на контрактную службу в зону проведения специальной военной операции.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда заявил, что в первом чтении были приняты поправки в закон «О государственной службе российского казачества», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



