Казачий атаман Мизерный удостоен Звезды Героя

Атаман хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского городского округа Павловский Посад ОКО Московской области Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Юрий Мизерный удостоен звания Героя России. Золотую Звезду он получил из рук президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ВКО ЦКВ.

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Юрий Мизерный уже является обладателем трех орденов Мужества.

Казачий атаман с февраля по ноябрь 2022 года участвовал в сборе и доставке гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции. С ноября 2022 года Юрий Мизерный отправился на контрактную службу в зону проведения специальной военной операции.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда заявил, что в первом чтении были приняты поправки в закон «О государственной службе российского казачества», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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