Дерипаска заявил об окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года

Предприниматель прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Среди тем обсуждения - конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Дерипаска обратил внимание, что на мероприятии будут присутствовать глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Российская делегация в Давос не приедет.

По мнению Дерипаски, на форуме вряд ли состоится серьезный диалог по украинского конфликту.

«Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», - считает бизнесмен

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к продолжению конфликта на Украине после 2025 года. Он отметил, что альянс ожидает затяжное противостояние, передает «Радиоточка НСН».

