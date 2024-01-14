Дерипаска заявил об окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года
Окончания конфликта на Украине не стоит ждать раньше мая 2025 года, написал в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.
Предприниматель прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Среди тем обсуждения - конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Дерипаска обратил внимание, что на мероприятии будут присутствовать глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Российская делегация в Давос не приедет.
По мнению Дерипаски, на форуме вряд ли состоится серьезный диалог по украинского конфликту.
«Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», - считает бизнесмен
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к продолжению конфликта на Украине после 2025 года. Он отметил, что альянс ожидает затяжное противостояние, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru