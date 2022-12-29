Депутаты Верховной рады отменили новогодние каникулы

В течение всего года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны, добавила она.

Ранее Верховная рада по представлению президента Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать территорию страны.



