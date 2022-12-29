Депутаты Верховной рады отменили новогодние каникулы
Депутаты Верховной рады Украины не будут уходить на новогодние каникулы, оно намерены работать каждый день. Об этом сообщила парламентарий Ирина Борзова в эфире телеканала «Рада».
В течение всего года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны, добавила она.
Ранее Верховная рада по представлению президента Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать территорию страны.
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