Депутаты Верховной рады отменили новогодние каникулы

Депутаты Верховной рады Украины не будут уходить на новогодние каникулы, оно намерены работать каждый день. Об этом сообщила парламентарий Ирина Борзова в эфире телеканала «Рада».

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В течение всего года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны, добавила она.

Ранее Верховная рада по представлению президента Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать территорию страны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыВерховная Рада
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