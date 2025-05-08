Кабмин разрешил бесплатно использовать на концертах 53 композиции о войне
Правительство России утвердило список из 53 музыкальных композиций о подвиге советских граждан в Великой Отечественной войне, которые можно использовать безвозмездно на различных праздничных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. В перечень произведений вошли марш «Прощание славянки» и 52 песни, в том числе «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «На безымянной высоте».
«Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества... в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны», - подчеркнули в правительстве.
Отмечается, что решение – часть работы в рамках федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», нормы которого предусматривают формирование общедоступного перечня музыкальных произведений, правомерно обнародованных в период до 26 декабря 1991 года, которые прославляют подвиг народа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru