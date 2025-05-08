СМИ: Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине
Президент США Дональд Трамп попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве по урегулированию на Украине. Об этом пишет Hürriyet, ссылаясь на источники.
Ранее Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор. В администрации турецкого лидера отмечали, что стороны договорились о совместных усилиях вокруг процесса переговоров по Украине.
По данным Hürriyet, в беседе президент США попросил коллегу «выступить посредником» для прекращения конфликта России и Украины.
«Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с [президентом РФ] Владимиром Путиным, так и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве», - отмечается в материале.
При этом турецкий президент попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы прекратить атаки Израиля, которые угрожают безопасности и стабильности Сирии.
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