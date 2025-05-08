«Еще работать и работать»: Кадыров рассказал об итогах рабочей встречи с Путиным

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам еще работать и работать», - указал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что выполняет приказ Верховного Главнокомандующего.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал в интервью, что знает о слухах о якобы его отставке. По словам политика, он сам просит, чтобы его «освободили от должности».

