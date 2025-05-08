«Еще работать и работать»: Кадыров рассказал об итогах рабочей встречи с Путиным

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, она прошла продуктивно. Об этом сообщил руководитель республики в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил о поддержке Путина по итогам неформальной встречи в Кремле

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам еще работать и работать», - указал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что выполняет приказ Верховного Главнокомандующего.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал в интервью, что знает о слухах о якобы его отставке. По словам политика, он сам просит, чтобы его «освободили от должности».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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