Экс-замглавы Минобороны Попова госпитализировали из СИЗО
Бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в хищении выделенных для подмосковного парка «Патриот» средств, доставили из СИЗО «Лефортово» в больницу в Москве. Об этом рассказал адвокат Денис Сагач в беседе с РИА Новости.
«Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся... хронических заболеваний», - отметил защитник.
Медики рассматривают возможность проведения операции экс-замминистра.
Сагач напомнил, что предоставлял суду данные о хронических заболеваниях своего подзащитного и предупреждал, что его нахождение под стражей «закончится обострением и госпитализацией». При этом следствие представляло справки, согласно которым у бывшего замминистра нет серьезных проблем со здоровьем.
Павла Попова арестовали в августе 2024 года, напоминает RT. По данным следствия, бывший замминистра, директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замглавы главного управления инновационного развития министерстве обороны Владимир Шестеров обогащались за счет парка, ущерб по этому делу оценили в более чем 40 млн рублей.
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