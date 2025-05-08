Экс-замглавы Минобороны Попова госпитализировали из СИЗО

Бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в хищении выделенных для подмосковного парка «Патриот» средств, доставили из СИЗО «Лефортово» в больницу в Москве. Об этом рассказал адвокат Денис Сагач в беседе с РИА Новости.

«Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся... хронических заболеваний», - отметил защитник.

Медики рассматривают возможность проведения операции экс-замминистра.

Сагач напомнил, что предоставлял суду данные о хронических заболеваниях своего подзащитного и предупреждал, что его нахождение под стражей «закончится обострением и госпитализацией». При этом следствие представляло справки, согласно которым у бывшего замминистра нет серьезных проблем со здоровьем.

Павла Попова арестовали в августе 2024 года, напоминает RT. По данным следствия, бывший замминистра, директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замглавы главного управления инновационного развития министерстве обороны Владимир Шестеров обогащались за счет парка, ущерб по этому делу оценили в более чем 40 млн рублей.

