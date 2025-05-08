В России добыли крупнейший в истории страны алмаз янтарного цвета
Компания «Алроса» добыла самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества. Об этом говорится в сообщении алмазодобывающего предприятия.
Кристалл весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм фантазийного янтарного цвета обнаружили в Якутии.
«Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», - отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.
Он напомнил, что ранее «Алроса» презентовала крупнейший из когда-либо ограненных в РФ бриллиантов весом более 100 карат. По словам Маринычева, 2025 год займет особое место в истории отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли.
В сентябре прошлого года в Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата.
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