В России добыли крупнейший в истории страны алмаз янтарного цвета

Компания «Алроса» добыла самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества. Об этом говорится в сообщении алмазодобывающего предприятия.

Кристалл весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм фантазийного янтарного цвета обнаружили в Якутии.

«Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», - отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.

Он напомнил, что ранее «Алроса» презентовала крупнейший из когда-либо ограненных в РФ бриллиантов весом более 100 карат. По словам Маринычева, 2025 год займет особое место в истории отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли.

В сентябре прошлого года в Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата.

