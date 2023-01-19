Депутат Журавлев объяснил желание Шольца поставить Киеву танки только после США

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Киеву танки только после США или ЕС, потому что боится обвинений в поддержке нацизма. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает NEWS.ru.

«Чтобы было потом, на что ссылаться. И была возможность сказать: это не я», - объяснил депутат.

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Так, в Германии допустили поставки Украине танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину заявил, что ведет переговоры по этому вопросу с союзниками. По его словам, подобные действия должны быть согласованы Берлином с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместо экономики обсуждаются поставки бронетанковой техники на Украину. Он назвал это это «настоящим позорищем».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаГерманияШольц
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