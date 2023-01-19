Депутат Журавлев объяснил желание Шольца поставить Киеву танки только после США

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Киеву танки только после США или ЕС, потому что боится обвинений в поддержке нацизма. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает NEWS.ru.



«Чтобы было потом, на что ссылаться. И была возможность сказать: это не я», - объяснил депутат.