Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Днепре

В центре украинского Днепра (бывший Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрывов

«Днепр, взрывы. В центре очень слышно», - написал парламентарий.

Подробностей происшествия нет. Власти города пока не прокомментировали ситуацию.

В Днепропетровской области в 20:33 мск объявили воздушную тревогу. Также сигнал прозвучал в Полтавской и Харьковской областях.

Украинские СМИ 19 июля сообщили о мощном взрыве во Львове на западе Украины. В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в этот день город подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывУкраинаДнепропетровск

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