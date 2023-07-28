Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Днепре
В центре украинского Днепра (бывший Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«Днепр, взрывы. В центре очень слышно», - написал парламентарий.
Подробностей происшествия нет. Власти города пока не прокомментировали ситуацию.
В Днепропетровской области в 20:33 мск объявили воздушную тревогу. Также сигнал прозвучал в Полтавской и Харьковской областях.
Украинские СМИ 19 июля сообщили о мощном взрыве во Львове на западе Украины. В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в этот день город подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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