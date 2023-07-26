В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрывов
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в регионе после серии взрывов произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, вечером в среду над областью сбили ракету. В результате падения обломков произошел пожар.
Спасатели потушили возгорание. Пострадавших нет, уточнил Лысак.
В среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в нескольких регионах.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о работе противовоздушной обороны в Днепре, Киевской и Харьковской областях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru