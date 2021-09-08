Депутат Рады заявил о рекордном падении рождаемости на Украине
О рекордном за 30 снижении рождаемости на Украине сообщил депутат от фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной раде Юрий Павленко. В ходе выступления в среду в украинском парламенте он отметил, что госкомитет статистики накануне объявил, что за первое полугодие этого года в стране родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться, до конца года родится не более 260 тысяч детей.
По словам Павленко, такой антирекорд - следствие отсутствия социальной политики государства.
«Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможности получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - НСН)», - сказал парламентарий.
По данным госстата, численность населения Украины за первое полугодие сократилась на 205,2 тысячи человек, передает РИА Новости. На 1 июля численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. На 100 умерших в стране приходится 38 родившихся.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях.
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