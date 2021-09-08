Депутат Рады заявил о рекордном падении рождаемости на Украине

«Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможности получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - НСН)», - сказал парламентарий.

По данным госстата, численность населения Украины за первое полугодие сократилась на 205,2 тысячи человек, передает РИА Новости. На 1 июля численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. На 100 умерших в стране приходится 38 родившихся.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях.



